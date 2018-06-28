Крымчанам приходится работать круглосуточно

Потоки туристов заставляют крымчан работать круглосуточно, сообщают местные «Аргументы недели».

По словам одного из крымских производителей сувенирных магнитов и трикотажа, рост количества туристов на полуострове по сравнению с тем же периодом прошлого года примерно в три раза увеличил спрос на сувенирную продукцию.

«Работаем день и ночь», — рассказал он.

Собеседник издания отметил, что владельцы торговых точек по продаже сувениров делают все новые и новые заказы у производителей, почему они и вынуждены работать буквально круглосуточно.