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Крымчанам приходится работать круглосуточно
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Крымчанам приходится работать круглосуточно 

Рамблер 28 июня 2018
Фото: ТАСС
Потоки туристов заставляют крымчан работать круглосуточно, сообщают местные «Аргументы недели».
По словам одного из крымских производителей сувенирных магнитов и трикотажа, рост количества туристов на полуострове по сравнению с тем же периодом прошлого года примерно в три раза увеличил спрос на сувенирную продукцию.
«Работаем день и ночь», — рассказал он.
Собеседник издания отметил, что владельцы торговых точек по продаже сувениров делают все новые и новые заказы у производителей, почему они и вынуждены работать буквально круглосуточно.
По его словам, столь резкий рост спроса на сувенирную продукцию стал неожиданностью, а его причиной, скорее всего, являются открытие движения по Крымскому мосту и чемпионат мира по футболу 2018 года, который «согнал» на отдых в Крым жителей городов, принимающих матчи.
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