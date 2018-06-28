В России упала рождаемость

Росстат: рождаемость в России за первые 5 месяцев 2018 года снизилась на 3,6%

Число родившихся и зарегистрированных в России детей с января по май 2018 года снизилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение родившихся детей зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе, говорится в материалах Росстата

Согласно статистическим данным, в январе-мае 2018 года в России родилось 651,1 тыс. детей, что на 28,1 тыс. меньше, чем в январе-мае прошлого года. Наименьший спад зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — на 2,3%, наибольший — в Северо-Западном (5,5%).

В четырех регионах России отмечается прирост числа рожденных детей за первые пять месяцев 2018 года. Наибольший прирост зафиксирован в Калмыкии — на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также прирост рожденных детей отмечается в Ингушетии (1,5%), Чечне (1,4%) и Мордовии (0,9%).

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что падение рождаемости в России со времен Великой Отечественной войны повторяется каждые 25 лет, а в 90-е годы произошло снижение на 50%. И, по словам президента РФ, в связи с падением рождаемости в 90-х годах произошло снижение количества женщин детородного возраста. Путин отмечал, что молодых женщин от 20 до 29 лет в России становится меньше на 34% и назвал это снижение "колоссальным".

Одной из главных задач нового майского указа президента стало обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации.