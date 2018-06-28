Российская судья назвала оправдательные приговоры нонсенсом

Коми судья Койгородского участка Евгения Проворова назвала оправдательные приговоры нонсенсом, пишет «7x7».

Соответствующая реплика, по данным издания, прозвучала в ответ на вопрос от депутата регионального Госсовета Леонида Вокуева на заседании комитета по законодательству, где обсуждалось ее переназначение на должность мирового судьи Емвальского участка в Эжве.

Свою позицию Проворова, объяснила тем, что по уголовным делам правоохранительные органы проводят «основную работу» до вынесения судебного решения.

Дополнительных вопросов у депутатов к женщине не возникло.