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Судья назвала оправдательные приговоры нонсенсом
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Российская судья назвала оправдательные приговоры нонсенсом 

Lenta.ru 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
В Коми судья Койгородского участка Евгения Проворова назвала оправдательные приговоры нонсенсом, пишет «7x7».
Соответствующая реплика, по данным издания, прозвучала в ответ на вопрос от депутата регионального Госсовета Леонида Вокуева на заседании комитета по законодательству, где обсуждалось ее переназначение на должность мирового судьи Емвальского участка в Эжве.
Свою позицию Проворова, объяснила тем, что по уголовным делам правоохранительные органы проводят «основную работу» до вынесения судебного решения.
Дополнительных вопросов у депутатов к женщине не возникло.
25 июня сообщалось о судье Ленинского районного суда Уфы, которая перед заседанием расчертила дороги из соли по всем залу и обвела ею свой стол. Инцидент произошел перед рассмотрением иска к заводу, который, предположительно, загрязняет питьевую воду.
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