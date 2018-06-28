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Россияне ищут горящие туры
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Российские туристы все чаще ищут горящие туры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Согласно исследованиям статистики Яндекса по динамике количества поисковых запросов, россияне в мае на 18% чаще искали горящие туры, чем в апреле, и почти на 14% больше, чем в мае прошлого года, сообщает АТОР.
Лидером по числу поисковых запросов на туры за рубеж стала Турция (35,9%), на втором месте — Греция (4,6%), на третьем — Египет (4,3%). Замкнули тройку Тунис и Кипр.
Также в десятку вошли Таиланд, Италия, Грузия и Испания, а Абхазия, находящаяся на последнем месте, сменила в рейтинге Вьетнам.
Общее число поисков туров в страны Евросоюза сократилось за год в среднем на 13%. На долю этого региона пришлось 26,5% от общего числа поисковых запросов.
При этом, 40% запросов в мае из проанализированных почти восьми миллионов были выполнены через мобильные устройства, что на 8% выше, чем год назад.
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