Россияне ищут горящие туры

Российские туристы все чаще ищут горящие туры

Согласно исследованиям статистики Яндекса по динамике количества поисковых запросов, россияне в мае на 18% чаще искали горящие туры, чем в апреле, и почти на 14% больше, чем в мае прошлого года, сообщает АТОР.

Кипр. Лидером по числу поисковых запросов на туры за рубеж стала Турция (35,9%), на втором месте — Греция (4,6%), на третьем — Египет (4,3%). Замкнули тройку Тунис

Италия, Грузия и Также в десятку вошли Таиланд Испания , а Абхазия , находящаяся на последнем месте, сменила в рейтинге Вьетнам

Общее число поисков туров в страны Евросоюза сократилось за год в среднем на 13%. На долю этого региона пришлось 26,5% от общего числа поисковых запросов.

При этом, 40% запросов в мае из проанализированных почти восьми миллионов были выполнены через мобильные устройства, что на 8% выше, чем год назад.