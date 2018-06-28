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В десяти регионах исчерпан ресурс мусорных полигонов
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Россиян предупредили о мусорном апокалипсисе 

Рамблер 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что десяти российским регионам грозит мусорный коллапс из-за «исчерпанных возможностей» свалок. Об этом сообщает ТАСС.
По словам депутата, проблемы могут возникнуть в Московской, Астраханской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Тверской областях, а также в Бурятии, Башкирии, Кабардино-Балкарии и в Крыму. В этих регионах зафиксирован «критический уровень исчерпаемости полигонов».
Бурматов подчеркнул, что ни один российский регион до сих пор не начал обсуждать схемы размещения отходов и не провел общественных слушаний.
Об угрозе мусорного коллапса Бурматов заявил на совещании в Иркутске. Там же выступил заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, передает ТАСС. Он заявил, что к 1 января 2018 года в стране скопилось 30 миллиардов тонн отходов (по 205 тонн на каждого россиянина).
По данным Буксмана, полигоны и свалки занимают четыре миллиона гектаров, каждый год разрастаясь на 300 тысяч гектаров. По словам заместителя генпрокурора, содержащиеся там токсичные вещества угрожают жизни и здоровью более 17 миллионов человек.
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