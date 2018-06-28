Опасная школьница склоняла детей к суициду 

16-летняя Лера Филипенко вышла из спецшколы для девочек. Туда она попала за склонение подростков к суициду. Девушка, известная как «Кира Свобода», была куратором групп смерти, она выдавала подросткам в соцсетях опасные задания. Участники групп должны были наносить себе повреждения (порезы, ожоги и пр.), а после присылали фотографии и видео в качестве доказательства. В спецшколе Лера оказалась по решению суда. История началась с того, что семья девушки переехала из Екатеринбурга в деревню. В новой школе девочка друзей найти не смогла, поэтому начала искать знакомства в социальных сетях и попала в «группу смерти». Филиппенко рассказала, что в школе она подвергалась травле, накопившееся зло она выплёскивала в виртуальном мире. Спустя год школьницу перевели в специнтернат. Лера сама прошла через попытки самоубийства, но сейчас говорит, что хочет вернуться к новой жизни. Ни в прежнюю школу, ни в «группы смерти» она возвращаться не намерена. В дальнейшем она планирует получить психологическое образование и организовывать группы помощи подросткам, оказавшимся в такой же ситуации, как и она.