Названы лучшие российские вузы

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Forbes назвал лучшие российские вузы 

РИА Новости 28 июня 2018
Фото: © Fotolia / WavebreakmediaMicro
Российская экономическая школа (РЭШ) стала лучшим вузом по версии первого рейтинга российских образовательных учреждений, подготовленного журналом Forbes.
"Редакция Forbes представляет первый собственный рейтинг университетов. Ранжируя учебные заведения, составители не только учитывали качество образования, научно-исследовательскую, международную и финансовую деятельность, но и оценивали карьерные перспективы учащихся", — говорится в заметке издания.
Отмечается, среди критериев, которые легли в основу подсчетов, — средняя зарплата выпускников, наличие среди них миллиардеров и их наследников, успешных чиновников, членов советов директоров крупнейших российских и международных компаний.
По данным исследования, проведенного журналом, первое место заняла Российская экономическая школа (РЭШ) с оценкой 50,73 балла из 100 возможных, на втором месте оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) с 50,3 балла, третью строчку занимает Московский физико-технический институт (МФТИ) с показателем 49,92 балла.
Также среди лучших лучших российских вузов оказались Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (49,43 балла), Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО, 48,9 балла), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ, 48,38 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 47,08 балла), Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина (РГУНГ, 47,07 балла). Всего в рейтинге отмечены 20 российских вузов.
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