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Россияне высказались о 4‐дневной рабочей неделе
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Россияне высказались о 4‐дневной рабочей неделе 

360tv.ru 28 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Подавляющее большинство работающих россиян высказалось за сокращение рабочей недели с пяти до четырех дней. Такое мнение они высказали в ходе масштабного опроса для портала Superjob.ru.
Сообщается, что аналитики опросили более 1500 граждан страны из 302 населенных пунктов. Специалистов интересовала позиция представителей всех субъектов Федерации. В итоге большинство респондентов заявили, что готовы пожертвовать одним рабочим днем. И уверены в более рациональном использовании имеющегося времени.
«76% работающих россиян считают, что, работая четыре дня в неделю, справятся с тем же объемом работы, который выполняют сейчас за стандартную пятидневную неделю», — говорится в сообщении.
При этом 13% опрошенных высказались против лишнего выходного, считая, что от этого пострадает качество выполненной работы. Некоторые пояснили, что просто физически не смогут справиться со своими обязанностями за четыре дня. Еще 11% россиян затруднились ответить на вопрос.
Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует выдавать капитал в 10 тысяч рублей предпринимателям, которые зарегистрируются и будут работать в новом режиме налогообложения для самозанятых граждан.
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