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«Натали Турс» закрыла шесть чартеров в Европу
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«Натали Турс» закрыла шесть чартеров в Европу 

Вести.Ru 17 часов назад
Туроператор "Натали Турс" объявил о закрытии сразу шести чартерных маршрутов в Европу. Речь идет о чартерах в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Свое решение компания объяснила низкими финансовыми показателями этих программ, сообщают на сайте Ассоциации туроператоров России.
Там подчеркнули, что "Панорама-Тур", которая является юридическим лицом "Натали Турс", компенсирует клиентам средства по всем отмененным турам, но при этом отмечают, что в законодательстве сроки возврата не указаны. Как правило заявления туристов рассматривают в течение 14 дней.
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