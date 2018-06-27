Турецкий отель предъявил россиянке странный запрет

Турецкий отель Angel's Peninsula запретил отдыхающей из России размещать фотографии в бикини в социальной сети Инстаграм, сообщает Lenta.ru со ссылкой на турецкое издание Turkiye Turizm. Отель позиционируется как мусульманский.

Анастасия Монстович опубликовала на своей странице несколько фотографий в бикини, снабдив их геотегом отеля.

«При выборе этого отеля меня не смутило, что он мусульманский. Предварительно я звонила, уточняла все нюансы. Мне четко дали понять, что в отеле нет никаких ограничений и правил, кроме запрета на алкоголь. На общем пляже можно находиться в купальниках», — приводит слова Монстович агентство «Интерфакс».

Анастасия рассказала, что на следующий после приезда день выложила видео в купальнике. Реакция последовала незамедлительно — со страницы отеля в Инстаграм пришла просьба удалить геотег, так как такие откровенные фото отпугивают клиентов.

Публикация от ANASTASIIA🌸 (@nastyamonstovich) 16 Июн 2018 в 4:57 PDT

Монстович отказалась удалять видео, заявив, что она такой же клиент, как и все остальные.