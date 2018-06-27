Турецкий отель предъявил россиянке странный запрет 

Турецкий отель Angel's Peninsula запретил отдыхающей из России размещать фотографии в бикини в социальной сети Инстаграм, сообщает Lenta.ru со ссылкой на турецкое издание Turkiye Turizm. Отель позиционируется как мусульманский.
Анастасия Монстович опубликовала на своей странице несколько фотографий в бикини, снабдив их геотегом отеля.
«При выборе этого отеля меня не смутило, что он мусульманский. Предварительно я звонила, уточняла все нюансы. Мне четко дали понять, что в отеле нет никаких ограничений и правил, кроме запрета на алкоголь. На общем пляже можно находиться в купальниках», — приводит слова Монстович агентство «Интерфакс».
Анастасия рассказала, что на следующий после приезда день выложила видео в купальнике. Реакция последовала незамедлительно — со страницы отеля в Инстаграм пришла просьба удалить геотег, так как такие откровенные фото отпугивают клиентов.
Монстович отказалась удалять видео, заявив, что она такой же клиент, как и все остальные.
«Специально для этого отеля у меня в запасе еще очень много видео и фото в купальнике, и я обязательно буду этим делиться с месторасположением отеля и хештегами», — написала Анастасия, добавив новое фото в профиле.