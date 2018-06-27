В ЛДПР выступили с инициативой по музеям

ЛДПР: вход в музеи для детей и молодежи должен быть бесплатным

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект, согласно которому школьники и студенты смогут бесплатно посещать музеи по всей стране.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, большинство субъектов Российской Федерации закрепили право школьников и студентов бесплатно посещать музеи только один раз в месяц.

Как отмечают во фракции ЛДПР, «проект федерального закона направлен на повышение культурного уровня молодежи и закрепляет право детей в возрасте до 18 лет и обучающихся по основным профессиональным образовательным программам на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев неограниченное количество раз».

Первые шаги в данном направлении уже сделаны: в городе Москве школьники имеют право бесплатно посещать музеи.

«Предоставление школьникам и студентам неограниченного свободного доступа в музеи по всей стране будет способствовать повышению образованности обучающихся и их культурному просвещению, а также приобщению к культурному развитию и передаче следующим поколениям многообразных и богатых российских культурных ценностей», — полагают в ЛДПР.

Отметим, что большинстве европейских стран дети и студенты посещают музеи бесплатно.