Ещё
В ЛДПР выступили с инициативой по музеям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЛДПР: вход в музеи для детей и молодежи должен быть бесплатным 

Рамблер 27 июня 2018
Фото: Рамблер
Депутаты фракции ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект, согласно которому школьники и студенты смогут бесплатно посещать музеи по всей стране.
В настоящее время, согласно действующему законодательству, большинство субъектов Российской Федерации закрепили право школьников и студентов бесплатно посещать музеи только один раз в месяц.
Как отмечают во фракции ЛДПР, «проект федерального закона направлен на повышение культурного уровня молодежи и закрепляет право детей в возрасте до 18 лет и обучающихся по основным профессиональным образовательным программам на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев неограниченное количество раз».
Первые шаги в данном направлении уже сделаны: в городе Москве школьники имеют право бесплатно посещать музеи.
«Предоставление школьникам и студентам неограниченного свободного доступа в музеи по всей стране будет способствовать повышению образованности обучающихся и их культурному просвещению, а также приобщению к культурному развитию и передаче следующим поколениям многообразных и богатых российских культурных ценностей», — полагают в ЛДПР.
Отметим, что большинстве европейских стран дети и студенты посещают музеи бесплатно.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу212
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение