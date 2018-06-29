Ещё
Москвичам запретили чествовать мертвецов у мавзолея
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам запретили чествовать мертвецов у мавзолея 

Мослента 1 час назад
Фото: Reuters
Мексиканский карнавал «День мертвых», который должен был состояться в центе Москвы 29 июня, отменен. Об этом сообщает агентство «Говорит Москва» в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.
Планировалось, что празднование в рамках чемпионата мира по футболу, состоится на Красной площади. Организаторы мероприятия отметили, что причиной этого стал приезд официальных лиц. Комментариев по этому поводу пока не поступало.
По словам корреспондента «Эха Москвы», у входа в Гостиный двор гостям говорят, что это решение продиктовано сотрудниками службы безопасности. Празднование будет в самом Доме болельщиков, начало запланировано на 21:00.
Предполагалось, что во время карнавала по центу города пройдет праздничное шествие. "В шествии на Красной площади примут участие люди в ярких карнавальных и национальных костюмах и гриме с изображениями черепов и фигурок одетых женских скелетов, напоминающих Катрину — главного персонажа "Дня мертвых"», — говорили в пресс-службе Национального дома болельщиков Мексики в Гостином дворе.
Мослента: последние новости
Москва раскалится Москвичи окажутся в опасности Парку Горького вернут исторический проход
Комментарии28  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа средняя зарплата москвичей257
США дали Германии гарантии по «Северному потоку-2»87
Сын светской львицы угодил в скандал с «нищебродами»81
Националисты с Украины «присвоили» земли России191
Москва отреагировала на продление санкций ЕС127
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет Новости Москвы
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия Другое
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение