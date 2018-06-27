Кобзон поблагодарил Путина «за благие дела» 

Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, российский эстрадный певец Иосиф Кобзон на вручении государственных наград в Кремле выразил слова благодарности президенту России Владимиру Путину "за благие дела", которые он делает.
Путин в среду на церемонии награждения госнаградами деятелей науки, культуры, спортсменов, космонавтов, работников здравоохранения и сельского хозяйства вручил Кобзону знак отличия "За благодеяния".
Путин вручает госнаграды в Кремле. Лауреаты прошли инструктаж: долго при ответном слове не говорить, сразу подарки президенту не преподносить, можно позже — за бокалом шампанского pic.twitter.com/etZjqWfaRT— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 27, 2018
"Я первый раз услышал название награды "За благие дела" и хочу вам сказать: "За благие дела" я бы перевел другим названием — "Спешите делать добро". Я хочу поблагодарить президента за благие дела, за то, что благодаря Владимиру Владимировичу мы обрели гимн великой державы, за то, что мы проводили достойно Говорухина Станислава Сергеевича. Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за те благие дела, которые вы по скромности своей даже не замечаете, а мы это ощущаем на себе, я хочу поблагодарить вас за Россию", — сказал Кобзон.