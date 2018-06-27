Кобзон поблагодарил Путина «за благие дела» 

Путин вручает госнаграды в Кремле. Лауреаты прошли инструктаж: долго при ответном слове не говорить, сразу подарки президенту не преподносить, можно позже — за бокалом шампанского pic.twitter.com/etZjqWfaRT— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 27, 2018