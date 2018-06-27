Ещё
Кобзон поблагодарил Путина «за благие дела»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кобзон поблагодарил Путина «за благие дела» 

РИА Новости 27 июня 2018
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, российский эстрадный певец Иосиф Кобзон на вручении государственных наград в Кремле выразил слова благодарности президенту России Владимиру Путину "за благие дела", которые он делает.
Путин в среду на церемонии награждения госнаградами деятелей науки, культуры, спортсменов, космонавтов, работников здравоохранения и сельского хозяйства вручил Кобзону знак отличия "За благодеяния".
"Я первый раз услышал название награды "За благие дела" и хочу вам сказать: "За благие дела" я бы перевел другим названием — "Спешите делать добро". Я хочу поблагодарить президента за благие дела, за то, что благодаря Владимиру Владимировичу мы обрели гимн великой державы, за то, что мы проводили достойно Говорухина Станислава Сергеевича. Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за те благие дела, которые вы по скромности своей даже не замечаете, а мы это ощущаем на себе, я хочу поблагодарить вас за Россию", — сказал Кобзон.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии11  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу212
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение