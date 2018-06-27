Дело в папе: почему матери четверых детей отказали в льготах

Два месяца назад «Ридус» рассказывал историю Виктории Лесовской из подмосковного Пушкино . Мать четверых детей решила продлить удостоверение многодетной матери, чтобы пользоваться положенными ей льготами, однако в соцслужбе ей отказали.

Дело в том, что троих детей Виктория родила в браке с первым мужем. После развода пара сумела сохранить хорошие отношения. Через три года женщина снова вышла замуж. Вот только ее избранник, в отличие от первого супруга, не является гражданином РФ . Сергей родом из Молдавии . В феврале этого года у них родился сын Даниэль.

«Обратилась в МФЦ, чтобы мне продлили или заменили удостоверение многодетной матери. Предоставила все документы, сотрудница МФЦ попросила паспорт отца. Увидев синий паспорт вместо красного, она заявила, что не может продлить удостоверение многодетной матери, так как я ею не являюсь из-за того, что папа детей не гражданин РФ», — рассказала Виктория в беседе с «Ридусом».

Когда удивленная женщина обратилась на горячую линию соцзащиты Пушкино, там ей пригрозили вообще отобрать удостоверение многодетной матери и снять все льготы из-за папы-молдаванина.

Тогда в Пушкинском управлении социальной защиты населения назвали отказ продлить удостоверение на основании национальности отца «субъективными выводами гражданки».

Однако прошло два месяца и Лесовской официально отказали в продлении удостоверения многодетной семьи в связи с тем, что ее муж не является гражданином РФ.

«Отказали на основании постановления Правительства Московской области «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи». Там говорится, что оба родителя должны проживать в этом регионе. Мой муж проживает. У него есть временная регистрация. Сейчас подали документы на вид на жительство», — сетует Виктория Лесовская.

Если раньше удостоверения, которые предполагали льготы на постановку в детсад, бесплатное питание в школе и проезд для ребенка, выдавалось многодетной матери и отцу, то сейчас удостоверение идет одно на семью.

Виктория Лесовская с детьми от первого брака

И согласно новому постановлению, которое вступило в силу 12 декабря прошлого года, на это могут претендовать лишь многодетные родители, проживавшие в Московской области

«Там не написано «постоянно» проживать. Если ссылаться на статью гражданского кодекса, там говорится о том, что проживать можно и с временной регистрацией. А в постановлении не написано «постоянно» проживать. Если капнуть глубже, можно доказать, что они не имеют право мне отказать. Я обратилась к юристам, сделали мне кучу документов, я отдала за них немаленькие деньги. Но все равно в соцслужбе мне отказали. В суд я не обращалась», — рассказала «Ридусу» Виктория.

Сейчас она получает льготы на 13-летнюю дочь Александру, 11-летнего сына Андрея и 6-летнего Артема. Проблем с этим не возникает. Ведь у их отца есть паспорт гражданина РФ.

«Для оформления требуется заявление, документ заявителя с отметкой о регистрации, паспорт гражданина РФ, документы второго родителя, включая его паспорт гражданина РФ», — сообщили в МФЦ.

В этом локальном постановлении нет ни слова гражданстве многодетных родителей, однако для комплекта документов требуется российский паспорт.

Правозащитника и адвокат Екатерина Гордон считает, что матери четверых детей отказали незаконно, и посоветовала Лесовской обратиться в прокуратуру по месту нахождения отказавшего органа.

«Скорее всего, при составлении этого локального постановлении сидела тетушка, которая наверняка не читала законов, по которым она должна работать. У нее есть лишь предписание для того, чтобы что-то выдать необходим определенный комплект документов. И на остальное плевать, не вникают в нюансы. Они сидят и работают по проформе. Это тот случай, когда закон идет в разрез с повседневной рутинной деятельностью теток на местах, которые хотят видеть определенное количество бумажек. Им плевать на права этой женщины и ее ребенка, им важна комплектность документов. Это победа комплектности над здравым смыслом», — пояснила «Ридусу» Гордон.

Ранее адвокат Ева Митлина, специалист по социальному праву и многодетная мать, назвала сложившуюся ситуацию дискриминацией по национальности.