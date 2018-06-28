На Кубань пришла африканская жара

На Кубань пришла жара из африканских пустынь

Краснодарском крае зафиксирована опасно высокая температура из-за перетока воздуха из пустынь Африки, сообщили в краевом гидрометцентре.

Сейчас, по словам представителя гидрометцентра, в регион «такой теплый воздух идет из пустынь, температура которого даже на высоте 1,5 км достигает плюс 25 градусов», передает ТАСС

Сообщается, что в среду в Павловском и Белоглинском районах температура поднималась выше плюс 39 градусов. В четверг жара охватит северный и центральные районы, а в Краснодаре будет плюс 38 градусов. Температура выше плюс 39 градусов считается опасным явлением, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что жаркая погода продержится до вечера пятницы, потом она начнет меняться из-за формирующегося над Черным морем циклона. Предполагается, что циклон не заденет регион, но принесет холодный воздух, в результате сформируются мощные облака, возможны град и ливень. Такая же погода возможна на выходных.

Вечером в субботу в Сочи , где пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, будет плюс 23-25 градусов, облачно.

Напомним, в марте в Краснодарском крае прошли коричневые дожди из-за песчаных бурь на севере Африки.