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Крымчанам предложили круизы в Сирию
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Крымчанам предложили круизы в Сирию 

Lenta.ru 27 июня 2018
Фото: РИА Новости
Власти Феодосии предложили запустить туристические круизный лайнеры из Крыма в Сирию. Об этом сообщает РИА Новости.
«Крым — самый близкий к Сирии регион Российской Федерации по морскому пути. В Крыму есть пять портов, включая феодосийский. Все они заинтересованы в установлении стабильных транспортных маршрутов. Порты пока недогружены, так как попали под западные санкции и ограничения… Явно требуется расширение деятельности портов, что повлечет их дальнейшее развитие как важнейших гаваней России», — заявил глава городской администрации Феодосии Сергей Фомич на совещании, посвященном стратегическому развитию города.
«Будет огромный объем грузов, которые нужно будет перевозить и в Сирию и из Сирии в Россию. Он даст возможность провозить десятки миллионов тонн грузов на крымскую территорию, которые дальше могут пойти морским путем. Нужно также рассмотреть перспективу восстановления известного туристического маршрута между черноморским и средиземноморским побережьем. В порт Латакия всегда ходили российские пассажирские круизные лайнеры», — добавил он.
С 1 мая 2018 года на Крымском полуострове в экспериментальном режиме ввели туристический сбор за проживание в размере 10 рублей в сутки. 29 ноября парламентариями Крыма принят закон «О введении курортного сбора». Закон предписывает туристам в период с 1 мая по 30 сентября оплачивать туристический сбор в размере 10 рублей за каждый день проживания, за исключением дня заезда. В остальное время года сбор осуществляться не будет.
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