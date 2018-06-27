Умер знаменитый математик Владимир Успенский 

Математик, заслуженный профессор Владимир Успенский ушел из жизни, ему было 87 лет, сообщили в пресс-службе МГУ им. Ломоносова.
«Владимир Андреевич скончался, сегодня узнали», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Владимир Успенский — советский и российский математик, публицист, популяризатор науки.
В 1952 году окончил механико-математический факультет МГУ, ученик Андрея Колмогорова. Работал завкафедрой математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ в 1995-2018 годах. Автор свыше 100 научных работ.