Россия оказалась среди наиболее опасных стран

Россия заняла 151-е место в списке Global Peace Index 2018, составленном организацией Institute for Economics and Peace. Об этом сообщается на сайте Vision of Humanity.
Специалисты составили рейтинг из 163 стран, от самых мирных до наиболее опасных, проанализировав уровень криминальности, количество террористических актов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность, число заключенных, количество убийств и общую деятельность правительства.
Из-за плохих внешнеполитических отношений, экспорта оружия и высокого числа заключенных Россия заняла одну из последних позиций в рейтинге, а, например, Украина вошла в топ-10 опаснейших государств, оказавшись на 154-й строчке.
Cамой безопасной названа Исландия, где криминальная обстановка находится на минимальном уровне — всего 1,8 убийствп на 100 тысяч человек. Второе место получила Новая Зеландия, а третье Австрия. Также в топ-10 самых мирных государств вошли Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия.
В июне модный журнал Cosmopolitan признал Исландию наиболее фотографируемой в мире страной и составил список мест и явлений, которые лучше всего выкладывать в Instagram и которые могут принести множество подписчиков. Редакторы отметили северное сияние, термальный источник Blue Lagoon и ледник Йёкюльсаурлоун.