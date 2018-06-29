Россия оказалась среди наиболее опасных стран мира

Россия заняла 151-е место в списке Global Peace Index 2018, составленном организацией Institute for Economics and Peace. Об этом сообщается на сайте Vision of Humanity.

Специалисты составили рейтинг из 163 стран, от самых мирных до наиболее опасных, проанализировав уровень криминальности, количество террористических актов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность, число заключенных, количество убийств и общую деятельность правительства.

Из-за плохих внешнеполитических отношений, экспорта оружия и высокого числа заключенных Россия заняла одну из последних позиций в рейтинге, а, например, Украина вошла в топ-10 опаснейших государств, оказавшись на 154-й строчке.

Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия. Cамой безопасной названа Исландия , где криминальная обстановка находится на минимальном уровне — всего 1,8 убийствп на 100 тысяч человек. Второе место получила Новая Зеландия , а третье Австрия . Также в топ-10 самых мирных государств вошли Португалия