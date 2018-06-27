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Названы самые неудовлетворенные туристы
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Названы самые неудовлетворенные туристы 

Lenta.ru 27 июня 2018
Фото: Jürgen Wiesler / imagebroker.com / Globallookpress.com
Онлайн-сервис Reward Expert составил и опубликовал рейтинг самых «угрюмых» и самых «счастливых» путешественников.
Специалисты проанализировали 3,5 миллиона отзывов о 13,4 тысячи отелях в 70 странах мира и выяснили, что туристы из России оказались самыми удовлетворенными. В 46 процентах случаев они ставят самые высокие оценки гостиницам, а в 36 процентах оставляют четыре звезды из пяти. Таким образом, из 70 тысяч проанализированных отзывов более 82 процентов оказались положительными. Второе место среди самых «счастливых» заняли сербы, а третье — ливанцы.
Список самых недовольных туристов возглавили испанцы, которые почти никогда не ставят пять звезд (только в 18 процентах отзывов), за ними идут ирландцы и исландцы.
В мае международная консалтинговая компаниая Henley & Partners составила рейтинг самых влиятельных в мире паспортов в преддверии туристического сезона. На их официальном сайте был опубликован список 100 стран, гражданам которых легче всего путешествовать благодаря отсутствию визовых ограничений. На первом месте в «Индексе паспортов» оказалась Япония, позволяющая своим гражданам путешествовать без визы в 189 стран.
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