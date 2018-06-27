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Чиновники снялись в клипе в стиле «Звездных войн»
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Новокузнецкие чиновники снялись в клипе в стиле «Звездных войн» 

РИА Новости 27 июня 2018
Фото: кадр видео
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов и его заместители снялись в клипе в стилистике популярной фантастической киноэпопеи "Звездные войны", приуроченном к предстоящему 400-летнему юбилею города, который будет отмечаться в начале июля.
Видеоролик в социальной сети Instagram опубликовал замглавы города — руководитель администрации Центрального района Новокузнецка Николай Маслов.
"Межгалактическая команда звездного корабля идет своим путем в бескрайнем пространстве вселенной, побеждая невзгоды, катаклизмы и экологический кризис", — говорится в описании к видео.
В клипе вместе с чиновниками на фоне космических пейзажей, кораблей и битв со световыми мечами появляются персонажи киносаги магистр Йода, Чубакка, дроид С-3РО. Мэр и его заместители изображают пилотов космолетов и игру на разных музыкальных инструментах, а также показывают одобрительные жесты: поднимают вверх большие пальцы и машут руками.
Минутный ролик заканчивается поздравлением с днем города и фразой: "Берем курс на 400". В настоящее время он набрал более 600 просмотров. Однако мнение пользователей разделились: одни оценили креативность новокузнецкой администрации, другие — раскритиковали такой подарок к юбилею города и назвали клип клоунадой.
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