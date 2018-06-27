Названо число отдохнувших в Крыму туристов

С начала года в Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов

Крыму с начала года по состоянию на 22 июня отдохнули 1 миллион 642 тысячи туристов, что на 24,7% выше аналогичного уровня прошлого года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым.

Треть гостей прибыли по Крымскому мосту: только с 16 мая по 21 июня включительно по нему въехало 276 тысяч 652 автотранспортных средства, в том числе 2 тысячи 495 туристических автобусов.

Как и в прежние годы, 49-50% отдыхающих предпочитают останавливаться на Южном берегу Крыма, Западное побережье выбирают 27% туристов, Восточное — 11%. Средняя загрузка средств размещения составляет более 60%, однако многие крупные отели уже загружены на 100% до сентября.

"Сейчас уже запланирован ряд мероприятий по продвижению Крыма и увеличению заполняемости в межсезонье. Увеличение процента круглогодичной загрузки — это путь к снижению стоимости отдыха в высокий сезон", — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.