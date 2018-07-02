Синоптики рассказали о погоде в понедельник

Кратковременный дождь, местами гроза и до 26 градусов тепла ожидаются в московском регионе

Переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и до 26 градусов тепла ожидаются в понедельник в московском регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха поднимется до 23-25 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Подмосковье местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Воздух прогреется до 26 градусов.

Ночью в столице будет идти дождь. Температура в Москве опустится до 12-14 градусов, по области — до 9-14 градусов. Ветер изменится на южный.