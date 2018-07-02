Синоптики рассказали о погоде в понедельник

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Кратковременный дождь, местами гроза и до 26 градусов тепла ожидаются в московском регионе 

ТАСС 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и до 26 градусов тепла ожидаются в понедельник в московском регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха поднимется до 23-25 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывами до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
В Подмосковье местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Воздух прогреется до 26 градусов.
Ночью в столице будет идти дождь. Температура в Москве опустится до 12-14 градусов, по области — до 9-14 градусов. Ветер изменится на южный.
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