Москвичей на выходных ждет град

Москвичей предупредили о грозовых дождях и шквалистом ветре

В центре погоды "Фобос" предупредили жителей и гостей столицы о том, что на выходных в городе ожидаются шквалистый ветер и грозовые дожди. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

По данным синоптиков, в выходные жара начнет спадать. По предварительным прогнозам, в воскресенье, 1 июля, температура в Москве не поднимется выше +20-22°С.

"С приближением к нам с юго-запада грозового фронта погода испортится: пойдут дожди, сопровождаемые раскатами грома, местами они могут быть сильными. Не исключено выпадение града, при грозах — шквалистое усиление ветра", — рассказали в центре погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 27 июня, ожидается до +28°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +26 до +28°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/c.