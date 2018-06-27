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Москвичей на выходных ждет град
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Москвичей предупредили о грозовых дождях и шквалистом ветре 

Газета.Ru 9 часов назад
В центре погоды "Фобос" предупредили жителей и гостей столицы о том, что на выходных в городе ожидаются шквалистый ветер и грозовые дожди. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
По данным синоптиков, в выходные жара начнет спадать. По предварительным прогнозам, в воскресенье, 1 июля, температура в Москве не поднимется выше +20-22°С.
"С приближением к нам с юго-запада грозового фронта погода испортится: пойдут дожди, сопровождаемые раскатами грома, местами они могут быть сильными. Не исключено выпадение града, при грозах — шквалистое усиление ветра", — рассказали в центре погоды.
Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 27 июня, ожидается до +28°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +26 до +28°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/c.
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