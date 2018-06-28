Названы самые популярные автобусные направления

Названы самые популярные у туристов автобусные направления

По данным аналитиков, 91% билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри России , сообщает Туту.ру Сервис путешествий проанализировал продажи билетов на автобусе в 2018 году (по 26 июня). Средняя цена билета по стране составила 850 рублей, за границу — примерно 1 600 рублей.

Около половины всех билетов покупает молодежь в возрасте от 16 до 35 лет включительно. При этом 58% пассажиров — женщины.

Наиболее востребованными внутри страны в этом году стали рейсы из Москвы Санкт-Петербург (средняя стоимость билета в одну сторону 1 117 рублей), Ростов-на-Дону (999 рублей), Переславль-Залесский (290 рублей), Рязань (446 рублей), Киржач (278 рублей), Воронеж (1 002 рубля), Нижний Новгород (1 013 рублей) и Алексин (469 рублей).

При этом на самое популярное направление (Москва — Петербург) приходится чуть более 5% билетов.

В этом году средние цены на билеты по большинству востребованных внутренних маршрутов немного подросли. Например, поездка из Москвы в Киржач стала дороже на 17% (278 рублей в 2018 году вместо 237 рублей в 2017 году). Единственным исключением стали рейсы из столицы в Переславль-Залесский — они подешевели на 40% — с 480 до 290 рублей.