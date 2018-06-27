Пока вы спали: Рублю не дают расти 

Магазины оставили без лекарств
Правительство России больше не работает над законопроектом о разрешении продажи лекарств в продовольственных магазинах. По данным «Коммерсанта», этот вопрос был снят с повестки правительственного департамента социального развития после доклада о нем вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует соцполитику. По словам ее представителя, общественное обсуждение показало отрицательное отношение к инициативе.
Со «Звезды» похитили 7,5 миллиарда
7,5 миллиарда рублей были похищены при строительстве приморской судоверфи «Звезда». По словам информированного собеседника «Интерфакса», это деньги, которые ОАО «Дальневосточный завод "Звезда"» вложило в строительство в Приморском крае верфи «Звезда-ДСМЕ».
Рублю не дают расти
Министерство финансов России сдерживает рост курса рубля, заявил «Утру» вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его словам, валютная ликвидность российских банков, то есть их способность вовремя выполнить свои обязательства, упала с 8,1 до 1,7 миллиарда долларов, о чем ранее сообщали специалисты «Райффайзенбанка», в том числе из-за скупки валюты Минфином. Вязовский объяснил действия ведомства попыткой поддержать доходы бюджета, не давая рублю укрепляться.
Ученые замедлили старение
Сотрудники медшколы университета Маршалла (США) обнаружили фермент, способный замедлять старение организма, сообщает портал EurekAlert. Исследование на мышах и клетках соединительной ткани человека показало, что натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза сильно замедлила окисление и гибель клеток. По словам ученых, уже в ближайшее время, после клинических испытаний, фермент может стать основой эффективных антивозрастных лекарств.
В Британии грянул «пивной кризис»
«Пивной кризис» начался в Великобритании в связи с дефицитом диоксида углерода, сообщает NBC. По данным канала, причина дефицита углекислого газа, который применяется в том числе в пивной промышленности, в том, что пять его европейских производителей закрылись на летнее техобслуживание, а единственный британский столкнулся с техническими трудностями. В связи с этим один из крупнейших ритейлеров Великобритании, Booker Group, даже ограничил продажи пива, сидра и безалкогольных напитков 10-ю ящиками на человека.