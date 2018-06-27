Чиновники-джедаи из Новокузнецка записали странное видео

Глава Центрального района Новокузнецка Николай Маслов опубликовал в своем Instagram ролик, в котором сотрудники администрации предстали джедаями из «Звездных войн». Позднее аккаунт был удален.

На видео обратило внимание агентство «Тайга.инфо».

Чиновники на видео делают селфи с Чубаккой, пилотируют корабль Хана Соло «Тысячелетний сокол» и сражаются вместе с магистром Йодой.

В один из моментов в ролике музыкальная тема «Звездных войн» сменяется мелодией песни «Мама Люба, давай» со словами «курс 400 взят, давай, давай».

«Межгалактическая команда звездного корабля идёт своим путём в бескрайнем пространстве вселенной, побеждая невзгоды, катаклизмы и экологический кризис», — так подписал видео Маслов.

По данным «Тайга.инфо», видео посвящено грядущему 400-летию Новокузнецка.