Ещё
В Ярославле открыли новый мост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославле открылся связывающий три района города мост 

ТАСС 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
Мост через реку Которосль в черте Ярославля торжественно открылся для движения транспорта. Он связал три района областного центра, сообщил корреспондент ТАСС.
"С 2012 года мост был закрыт в связи с его аварийным состоянием. Руководству области удалось убедить федеральный центр, что этот объект является первоочередным для Ярославской области, для жителей города. Я очень рад, что подрядная организация смогла мобилизовать силы и, несмотря на достаточно сложные условия ведения работ, несмотря на сложные грунты, выполнить эти работы в очень короткие сроки", — сообщил на торжественной церемонии открытия министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Он отметил, что при строительстве моста применялись лучшие современные технологии. "Верхние слои щебеночно-мастичного асфальтобетона обладают высоким уровнем прочности, для освещения установлены новые современные фонари", — добавил министр.
Средства на строительство моста выделили из федерального бюджета по поручению президента Владимира Путина. Общая стоимость проекта составила 642 млн рублей, работы на объекте начались в 2017 году.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2017 года в Ярославле встретился с губернатором Мироновым и попросил его обратить внимание на ряд проблем в регионе. В частности, речь шла о строительстве моста в Красноперекопском районе Ярославля.
Автодорожный мост через Которосль связывает три района Ярославля, он имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 "Холмогоры". Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств. За 57 лет эксплуатации он износился более чем на 70%, а отдельные конструкции — полностью.
ТАСС: последние новости
Толстой: целая эпоха в литературе ушла вместе с писателем Ганичевым Скончался солист оперы Мариинского театра Александр Гергалов Температура в Москве поднимется до 22 градусов 5 июля
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу199
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Россия предрекла обвал цен на нефть21
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа93
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение