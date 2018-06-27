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Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
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Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме 

Рамблер 54 минуты назад
Телеведущий Владимир Соловьев озадачил киевского дипломата Вадима Трюхана, заявившего о «крымском референдуме под дулами». Это заявление украинского директора Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров ведущий ловко парировал, сообщив, что силовики Крыма добровольно перешли на службу РФ.
Украинский дипломат продолжил обвинять Россию, якобы с «вторжения» на территорию его страны началось противостояние.
«Россия никуда не вошла. Была бы Россия, у вас бы никакой войны не было», — парировал в ответ Владимир Соловьев.
Он также отметил, что вооруженный конфликт в Донбассе был спровоцирован киевским госпереворотом.
На заявление Трюхана о «референдуме под дулами автоматов», постоянно используемом официальным Киевом в пропагандистских целях, ведущий попросил назвать число этих автоматов. Представитель Украины не смог ответить на вопрос.
«У вас было 30 тысяч человек вооруженных сил Украины. Было 20 тысяч россиян, которые там находились по договору с Украиной. И два миллиона населения Крыма», — резюмировал Соловьев.
Он попросил Трюхана назвать части, в которых служат военные, находившиеся на территории полуострова на момент воссоединения с Россией.
«Большинство служит у вас», — признал дипломат.
«Вот и ответ, — подвел итог Соловьев. — Народ Крыма показал вам большой и четкий жест государственности»
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