Полуголый мужчина спрыгнул с самолета в США

Мужчина в нижнем белье спрыгнул из самолета до его взлета в аэропорту Атланты ( США ), передает американский телеканал Fox News

На снятом очевидцами видео пассажир ходит по взлетной полосе около самолета, часть его одежды лежит на асфальте. На место сразу же подъехала полицейская машина, после чего его взяли под стражу.

В твиттере аэропорта сообщалось, что инцидент не повлиял на рейс.

В материале говорится, что причины совершенного поступка не ясны, также неизвестно, каким образом человек смог покинуть самолет, ведется расследование.