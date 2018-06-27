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Россияне не хотят ехать заграницу на заработки
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Исследование: россияне меньше других готовы покинуть страну ради работы 

РИА Новости 27 июня 2018
Фото: РИА Новости
Переехать в другую страну ради работы готово меньшее число россиян, чем в среднем по миру, менее половины респондентов из России готовы уехать ради более перспективной карьеры, свидетельствуют результаты исследования "Анализ глобального рынка талантов 2018" The Boston Consulting Group, The Network и HeadHunter, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование охватывает 366 тысяч респондентов из 197 стран, включая 24 тысячи из России.
"По сравнению со среднемировыми показателями переехать в другую страну ради работы готово меньшее число россиян. Лишь 46% респондентов из России готовы уехать из страны ради более перспективной карьеры. Этот показатель почти не изменился по сравнению с 45% четыре года назад и значительно ниже среднемирового уровня 57%", — пишут авторы исследования.
Больше всего заинтересованы в переезде самые молодые (в возрасте до 21 года). При этом 59% из них заявляют о готовности переехать ради улучшения карьерных перспектив. Кроме того, 65% респондентов из России, работающих в цифровой сфере и обладающих другими востребованными навыками, хотят работать за границей.
Результаты опроса также показали, что большинство россиян, вероятность переезда которых наиболее высока, заняты в сферах маркетинга, рекламы и коммуникаций (58% готовы переехать за границу), ИТ и технологий (54%), цифровизации, аналитики и автоматизации (53%) и управления (52%).
"Тот факт, что более молодые граждане и высококвалифицированные специалисты хотели бы переехать ради работы, говорит о том, что переход России к экономике знаний занимает более длительное время, чем в других ведущих странах… В российской экономике по-прежнему преобладают предприятия госсектора или компании с государственным участием", — отмечает эксперты.
Германия, Великобритания и США пользуются наибольшей популярностью среди россиян как страны, куда они готовы переехать ради работы. Однако привлекательность Великобритании, а также Франции и Швейцарии для россиян по сравнению с 2014 годом немного снизилась. В последние годы это общая тенденция для указанных стран.
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