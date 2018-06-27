Как с помощью шёпота можно навредить человеку

Как с помощью шёпота можно было навредить человеку

Испокон веков русские люди считали, что слово — основа мироздания. Словом можно вылечить, им же можно и убить.

Но особое, сакральное значение на Руси придавали словам, не просто сказанным во всеуслышание или громко выкрикиваемым, а произнесённым еле различимым шёпотом. Считалось, что последний имеет воздействие намного более сильное, чем крик.

С чем связан такой эффект шёпота, учёные до конца не выяснили. Скорее всего, сила его влияния объясняется вторжением в личное пространство человека, а также тем, что шепчущий, как правило, контролирует ситуацию. А если при этом ещё взять человека за руку, появится элемент гипноза и внушаемость возрастёт.

В Древней Руси волхвы читали заклинания неразборчиво и очень тихо, поскольку по поверьям громко высказанные пожелания и просьбы могут услышать злые люди или духи и сглазить, навредить.

Некоторые исследователи в этимологии слова «волшебник» видят не только прославянское слово «волшба» (vъlšьba) — волхвование, но и полагают, что часть корня «ше» происходит от «шьпъть» (šьръtъ), то есть волшебник — это шепчущий волхв.

Официальная наука этого не подтверждает. Зато она говорит о том, что само слово «шьпъть» имеет звукоподражательное происхождение и присутствует почти во всех славянских языках.

Особенностью «волшебного» шёпота были правильно подобранные слова, создающие ритм, который воздействовал на подсознание человека. Считалось, что в шёпоте главное — это шипящие и свистящие звуки.

Только абсолютно здоровый человек мог шептать, больной же рисковал ухудшить тем самым своё самочувствие. Сильные «шепотки» могли проговаривать только те жрецы, у которых были целы все зубы.

Заклинания были на все случаи жизни: от молитвы богам до заговоров на здоровье, на присуху, на богатство. Были и «чёрные» шепотки, которые произносились вслед врагу («От меня уходишь, всё плохое с собой уносишь») или вслед паре, которую хотят разлучить («Вместях вам не бывать, не спать, хлеб-соль не ядать, друг на друга как звери рычать…»). Были шепотки на поруху, на болезни, для животных. Например, для собак — чтобы не лаяли и не нападали. Существовали шёпоты, направленные на месть («Твоё дело — тебе в тело»).

В языческих заклинаниях люди обращались к богам: к Перуну, Велесу или Семарглу Сварожичу, к духам; к природным явлениям и стихиям, например, к заре, к ветру, к камням, к деревьям («Ой береза, красавица! Помоги мне! Любви и счастья пошли мне!..»).

Самой сильной целительницей считалась мифическая Мать-сыра-земля.

После распространения на Руси христианства и запрета на волхвование шептали только знахари да бабки-шептуньи. Даже в годы сурового советского атеизма этот обычай не исчез, и в деревнях по-прежнему за помощью шли к бабкам.

За тысячелетие православия в языческие заклинания вплелись обращения к Богу и Богородице, которую могли тут же назвать Макошью (в славянской мифологии отвечала за судьбу и ремёсла). Смысл шепотков не изменился — это по-прежнему просьбы о здоровье, богатстве, любви, благополучии и призвание бед на головы врагов. А заканчивать шепотки стали так же, как православные молитвы: «Аминь!» или «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу».

До сих пор знахари соблюдают определенный ритуал перед тем, как начинают шептать: постятся, не пьют спиртное, а во время заклинания держат пальцы скрещенными или по-особому одеваются.

Интересно, что от слова «шьпъть» произошло и слово «шьпътьникъ», то есть «наушник» или «клеветник». На Руси доносы произносили шёпотом на ухо — из опасения, что посторонние услышат и осудят. Возможно, шёпот в этом случае действовал и как внушение.

Что в современном мире говорим шёпотом мы, люди просвещенные? Тихим, вкрадчивым голосом мы произносим слова любви и привязанности, признаёмся в чувствах. Слова угрозы, сказанные шёпотом во время ссоры, заставляют соперника понять, что оппонент настроен решительно. Мы по-прежнему наушничаем шёпотом, стесняясь своего низкого поступка, а иногда, в непростые времена, шёпотом говорим правду.