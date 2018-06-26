Гены россиян: Улицкая ответила на критику в свой адрес

Улицкая ответила на критику Милонова из-за слов об отставании России

Слова писательницы Людмилы Улицкой об отставании России и других стран постсоветского пространства от Европы продолжают собирать комментарии российской общественности. Так, депутат Виталий Милонов считает, что у писательницы нет чувства «антифашизма» к русскому народу. Сама писательница в ответ на это продолжила настаивать на историческом отставании России от Запада. По ее словам, она не ожидала такой бурной реакции на свое интервью.

Людмила Улицкая в новом интервью журналистам еще раз подтвердила, что Россия, по ее мнению, очень сильно отстает от западных стран, в частности в медицине, технологиях и науке. В качестве доказательства она вспомнила, что когда в России отменили крепостное право, в Лондоне запустили метро.

Она также считает, что «отставание — это наша беда, а не вина».

Ранее парламентарий Виталий Милонов возмутился словами Улицкой о низком культурном уровне россиян. «Улицкую русской писательницей уже давно никто и не считает», а Россию она критикует в интересах Запада, приводит его слова ФАН.

По мнению Милонова, Улицкая представляет целый пласт либеральных ценностей, «который жуток по своей сути».

«Напомню, что Улицкая отвечала на вопрос украинского собеседника, который имел абсолютно нацистский подтекст, потому что там шла речь о том, что у русских якобы есть какие-то дефектные гены, которые не позволяют русским жить нормально. Вот так рассуждал, видимо, потомок какого-то нациста», — пояснил он.

Депутат также считает, что подобные слова Улицкой дают повод к тому, чтобы сравнить ее поведение «с поведением тех, кто сейчас в Европе позволяет себе расистские, националистические высказывания в отношении других наций».

По его словам, среди либеральной общественности, к которой Милонов причисляет также и Улицкую, нет терпимости и «чувства антифашизма» именно по отношению к русским и к россиянам:

«Почему топтать россиян, именно акцентируя внимание на том, что их гены дефектны, то есть рассуждать о россиянах с позиции идеологов нацистской Германии, Третьего Рейха, для либеральной общественности позволительно?»

Публицист Анатолий Вассерман считает, что Россия действительно отстает от европейских стран, и это, по его мнению, к лучшему.

«Мы на целую историческую эпоху отстали от Запада, точнее — от его движения в пропасть. Поэтому вполне можем, несмотря на уговоры Улицкой и ее единоверцев, выбрать путь развития, а не упадка, некоторые проявления которого могут выглядеть очень изящно и приятно. Но это не означает, что они способны породить что-то полезное для стран и народов, — рассказал он в интервью RT.

Вассерман также считает, что чем активнее Запад продвигает свои идеалы, тем опаснее он становится для себя самого. «Если Улицкая этого не видит и принимает чахоточный румянец за признак здоровья — ее несчастье. Но оно никоим образом не должно касаться нашего народа и страны», — сказал он.

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников возмутился не столько словами Улицкой, сколько самой постановкой вопроса со стороны украинских журналистов. Отвечая на вопрос «Какой ген мешает россиянам стать европейцами», писательница Улицкая сказала, что дело не в генетике, а в цивилизационном процессе.

«Они всерьез полагают, что гены украинцев и россиян хоть как-то разнятся? Друзья мои, давайте уже прекращать этот балаган! Это, по меньшей мере, смешно!» — призвал Воденников в обзоре новостей НСН.

«Мое мнение — мы занимаемся тем, что пиарим Милонова, который этого не заслуживает. Забейте на это болт. И не множьте эту грязную ерунду, пожалуйста», — сказал Макаревич.

25 июня писательница Людмила Улицкая заявила в интервью украинскому телеканалу «112 Украина », что все страны на постсоветском пространстве, в том числе и Россия, отстают от Европы.

По ее словам, россияне не могут стать европейцами, поскольку необходимо полтора века, а может и больше, чтобы догнать западные страны. Народы «развиваются циклично», отметила писательница, и «кто-то переживает расцвет, а кто-то — спад». «Вот эта вот разница „догоняния“ — она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах. Мы сейчас выезжаем и видим: вот страна, которая застряла в феодализме, вот страна, которая еще живет в Средневековье», — подчеркнула она.

Улицкая добавила, что в России и на Украине можно найти «высокоразвитых, цивилизованных людей, знающих языки», и являющихся европейцами по своему сознанию. Но рядом с ними живут люди, руководствующиеся примитивными и архаическими мотивами, убеждена писательница. При этом уровень культуры и образования, по ее мнению, сейчас падает.

Россия «превращается в мировую провинцию, уплывающую куда-то в архаику и обратную сторону от прогресса», отметила Улицкая. При этом «еще со времен реформ Петра I для России „некий колебательный процесс — это норма“, резюмировала она.