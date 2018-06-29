В Москве прощаются с Андреем Дементьевым

В Москве прощаются с поэтом Андреем Дементьевым

Дементьев скончался 26 июня на 90-м году жизни.

Проститься с поэтом, на чьих песнях выросло не одно поколение россиян, пришли десятки людей. Они несут цветы к закрытому белому гробу, который установлен на сцене зала имени Чайковского, украшенной венками.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ "Ритуал", похоронят поэта на Кунцевском кладбище рядом с его сыном, трагически погибшим 22 года назад.