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В Москве прощаются с Андреем Дементьевым
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В Москве прощаются с поэтом Андреем Дементьевым 

РИА Новости 29 июня 2018
Фото: ТАСС
Прощание с известным советским и российским поэтом Андреем Дементьевым началось в Концертном зале имени П. И. Чайковского Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Дементьев скончался 26 июня на 90-м году жизни.
Проститься с поэтом, на чьих песнях выросло не одно поколение россиян, пришли десятки людей. Они несут цветы к закрытому белому гробу, который установлен на сцене зала имени Чайковского, украшенной венками.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ "Ритуал", похоронят поэта на Кунцевском кладбище рядом с его сыном, трагически погибшим 22 года назад.
Соболезнования родным и близким поэта выразил президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что творческое наследие поэта навсегда останется достоянием российской культуры. Министр культуры Владимир Мединский отметил, что "глубокое и проникновенное творчество Андрея Дементьева не менялось с веяниями времени и потому всегда оставалось актуальным, востребованным у представителей разных поколений".
Поэт родился в Калинине (нынешняя Тверь), окончил там школу и учился на первом курсе Калининского пединститута (ныне —Тверской госуниверситет). Он является почетным гражданином региона и города Твери.
Дементьев — автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. В 1981–1992 годах Дементьев возглавлял журнал "Юность".
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