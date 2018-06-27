Россияне предоставили детям выбор

Социологи рассказали о проблеме «отцов и детей» в России

Новое исследование ВЦИОМ показало, что современная молодежь гораздо свободнее в выборе своего будущего, чем предшествующие поколения. Социологи выяснили, что все больше россиян считают, что детям не следует идти по стопам родителей, потому что возможностей для самореализации становится все больше. Об этом сообщает сайт газеты «Известия».

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам недавнего опроса убедились, что проблемы «отцов и детей» в России нет. Выяснилось, что все больше взрослых людей считают, что дети не должны повторять их путь, но вольны следовать собственным стремлениям.

«В 2014 году такой ответ давали 70% опрошенных, в ходе последнего исследования — 75%. Одновременно с 24% до 12% снизилось и число граждан, считающих, что детям необходимо идти по родительским стопам», — цитируют «Известия» итоги соцопроса.

Среди представителей старшего поколения 28% респондентов уверены, что между пожилыми и молодежью в России нет противоречий, потому что, как уверены 17% опрошенных, для них просто нет оснований. При этом 36 процентов участников опроса считают разницу в жизненном опыте поколений причиной возможных сложностей взаимопонимания.

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