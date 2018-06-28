Российский миллиардер основал космическое государство

Россиянин возглавил космическое государство

Бывший гендиректор «Алмаз-Антея» , доктор технических наук Игорь Ашурбейли на церемонии инаугурации в Вене был объявлен главой космического государства Асгардия. Об этом сообщает Newsweek.

По данным Ашурбейли, он принял присягу и раскрыл «амбициозные цели первой космической нации». Среди главных задач Асгардии — строительство космических станций с постоянным населением на низкой околоземной орбите и стационарных поселений на Луне в ближайшие 25 лет.

Асгардия, названная в честь Асгарда, небесного города из скандинавской мифологии, была основана Ашурбейли и несколькими космическими экспертами в октябре 2016 года. Целью проекта является создание свободной независимой нации за пределами Земли с равным доступом к пространству для всех людей, независимо от национальности, возраста, пола, расы и прочих характеристик.

Ашурбейли рассказывал о планах обратиться в ООН и сделать Асгардию членом организации.

На сайте Асгардии сообщается, что гражданами страны к июню 2018 года зарегистрировались более 200 тысяч человек.