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Российский миллиардер основал космическое государство
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Россиянин возглавил космическое государство 

Рамблер 30 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Бывший гендиректор «Алмаз-Антея», доктор технических наук Игорь Ашурбейли на церемонии инаугурации в Вене был объявлен главой космического государства Асгардия. Об этом сообщает Newsweek.
По данным Ашурбейли, он принял присягу и раскрыл «амбициозные цели первой космической нации». Среди главных задач Асгардии — строительство космических станций с постоянным населением на низкой околоземной орбите и стационарных поселений на Луне в ближайшие 25 лет.
Асгардия, названная в честь Асгарда, небесного города из скандинавской мифологии, была основана Ашурбейли и несколькими космическими экспертами в октябре 2016 года. Целью проекта является создание свободной независимой нации за пределами Земли с равным доступом к пространству для всех людей, независимо от национальности, возраста, пола, расы и прочих характеристик.
Ашурбейли рассказывал о планах обратиться в ООН и сделать Асгардию членом организации.
На сайте Асгардии сообщается, что гражданами страны к июню 2018 года зарегистрировались более 200 тысяч человек.
Комментарии99  Ещё 7 источников 
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