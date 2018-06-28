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Рассчитана масса мусора на каждого россиянина
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Рассчитан вес приходящегося на каждого россиянина мусора 

Lenta.ru 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
На каждого жителя страны приходится по 205 тонн мусора. Об этом на совещании в Иркутске заявил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, передает ТАСС.
Всего же на территории России, согласно данным на 1 января, накопилось свыше 39 миллиардов тонн отходов. Ежегодно прибавляется примерно четыре миллиарда тонн.
«Полигоны твердых бытовых отходов и свалки занимают 4 миллиона гектар территории России, и ежегодно их площадь возрастает на 300 тысяч гектар», — отметил Буксман.
Токсичные вещества, скапливающиеся на свалках, угрожают жизни и здоровью более 17 миллионов человек. Только 40 процентов жителей России пользуются чистой водой.
Прокурорские проверки по всей стране выявили свыше 250 тысяч нарушений, связанных с утилизацией мусора. В суды направлено 22 тысяч исков на общую сумму в 3,5 миллиарда рублей.
«По материалам прокурорских проверок возбуждено 135 уголовных дел», — добавил заместитель генпрокурора.
Надзорные органы ликвидировали свыше 10 тысяч незаконных свалок, 87 из них находились в заповедниках и национальных парках.
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