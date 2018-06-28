Рассчитана масса мусора на каждого россиянина

Рассчитан вес приходящегося на каждого россиянина мусора

Всего же на территории России, согласно данным на 1 января, накопилось свыше 39 миллиардов тонн отходов. Ежегодно прибавляется примерно четыре миллиарда тонн.

«Полигоны твердых бытовых отходов и свалки занимают 4 миллиона гектар территории России, и ежегодно их площадь возрастает на 300 тысяч гектар», — отметил Буксман.

Токсичные вещества, скапливающиеся на свалках, угрожают жизни и здоровью более 17 миллионов человек. Только 40 процентов жителей России пользуются чистой водой.

Прокурорские проверки по всей стране выявили свыше 250 тысяч нарушений, связанных с утилизацией мусора. В суды направлено 22 тысяч исков на общую сумму в 3,5 миллиарда рублей.

«По материалам прокурорских проверок возбуждено 135 уголовных дел», — добавил заместитель генпрокурора.

Надзорные органы ликвидировали свыше 10 тысяч незаконных свалок, 87 из них находились в заповедниках и национальных парках.