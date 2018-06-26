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Половина россияна сталкивались с вымышленными новостями
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Социологи выяснили, как часто россияне сталкиваются с фейковыми новостями 

РИА Новости 26 июня 2018
Фото: Fotolia / DOC RABE Media
Большинству россиян (66%) не знакомо выражение "fake news", но почти каждому второму (47%) приходилось на практике сталкиваться с вымышленными новостями, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Как показал опрос, треть (33%) опрошенных слышали или сталкивались с понятием "fake news", которое в последнее время встречается в СМИ и интернете. А вот две трети (66%) респондентов впервые услышали это выражение только в ходе опроса.
По данным ФОМ, больше знакомы с этим понятием молодые респонденты (36% в группах от 18 до 45 лет), жители Москвы (45%) и городов с населением свыше 250 тысяч человек (39%).
Социологи также попросили респондентов рассказать, встречались ли им самим такие "фальшивые новости" — сообщения, которым они поверили и которые потом оказались вымышленными.
Как оказалось, 47% граждан, по их словам, сталкивались с подобными новостями, почти столько же (46%) опрошенных сообщили, что в их жизни такие сообщения не встречались. Еще 7% участников опроса затруднились ответить на этот вопрос.
При этом чаще всего, по мнению россиян, уже имевших такой опыт, с fake news можно столкнуться на телевидении и новостных сайтах в интернете — каждый из этих вариантов назвали по 24% респондентов.
Как считают участники опроса, реже фальшивые новости встречаются на форумах, в блогах и соцсетях (15%), а также в печатной прессе (6%). Разговоры с родственниками, друзьями и знакомыми, а также радио замыкают этот "рейтинг" — их упомянули по 3% опрошенных.
ФОМ провел опрос 16–17 июня среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.
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