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«Японского Робинзона» вернули к людям
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Отшельника, 30 лет жившего на необитаемом острове в Японии, вернули к людям 

РИА Новости 13 часов назад
Японского отшельника, почти 30 лет прожившего в одиночестве на острове Сотобонари, заставили вернуться в цивилизацию, пишет News.com.au.
"Японский Робинзон" Масафуми Нагасаки, которому сейчас 82 года, жил на острове без водопровода, сотовой связи, осветительных приборов и одежды.
Незадолго до того, как власти заставили мужчину покинуть остров и отправили его в больницу, он рассказывал Альваро Серезо, автору документального цикла о жизни отшельников, о том, что никогда не уедет с острова.
"Я не хочу уезжать отсюда. Я буду защищать остров. Я буду рисковать своей жизнью, чтобы защищать остров. Я никогда не найду другого такого рая", — говорил он.
Нагасаки признался, что ему за все 30 лет ни разу не было грустно.
"Я бы не выжил, будь у меня эмоции вроде этих. Вещи здесь более реальны", — пояснял он.
О прошлом Нагасаки известно немного. Серезо удалось выяснить, что он был женат и что, возможно, у него были дети, но вдаваться в подробности отшельник не стал. На остров он якобы отправился после того, как "пришел в ужас" от масштабов загрязнения окружающей среды. Первоначально он планировал провести тут всего пару лет, но они растянулись почти на 30.
"Здесь, на этом острове, я не делаю то, что мне говорят. Я играю по правилам природы. Ты не можешь доминировать над природой, поэтому ты должен полностью ей подчиниться", — заявил он.
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