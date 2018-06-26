Москалькова прибыла в Киев

Она планирует посетить осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова , а также встретиться с членами экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в 2018 этого года.

"Наш МИД направил ноту с просьбой о посещению мною в СИЗО российского гражданина. Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Но из ответа Денисовой (украинский омбудсмен — прим. ТАСС), она ходатайствует и не против", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос ТАСС о ее возможной встрече с россиянином Одинцовым.

"Потом, — добавила омбудсмен, — я хотела бы встретиться с моряками с судна "Норд".