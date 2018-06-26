Ещё
Москалькова прибыла в Киев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Задержан сбивший беременную москвичку преподаватель
Задержан сбивший беременную москвичку преподаватель

Москалькова прибыла в Киев 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник прибыла в Киев, передает корреспондент ТАСС.
Она планирует посетить осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в 2018 этого года.
"Наш МИД направил ноту с просьбой о посещению мною в СИЗО российского гражданина. Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Но из ответа Денисовой (украинский омбудсмен — прим. ТАСС), она ходатайствует и не против", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос ТАСС о ее возможной встрече с россиянином Одинцовым.
"Потом, — добавила омбудсмен, — я хотела бы встретиться с моряками с судна "Норд".
ТАСС: последние новости
Ульяновские кузнецы исправили опечатку на памятном знаке Аномальной жары 2010 года в Москве не ожидается Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер снятый с рейса из-за плохого запаха российский музыкант48
Известную актрису ограбили в центре Москвы27
Кремль опубликовал важные поручения Путина106
Российская группа отказалась выступать в Киеве59
«Руслану» не смогли найти замену10
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:23
Российская группа отказалась выступать в Киеве
Шоу-бизнес
02:23
«Японского Робинзона» вернули к людям
Общество
14:57
Умер снятый с рейса из-за плохого запаха российский музыкант
Шоу-бизнес Происшествия
00:10
Известную актрису ограбили в центре Москвы
Шоу-бизнес Происшествия
00:41
Санкции в отношении России: «Выстрел в колено»
В мире Политика
00:41
От Крыма до Турции. Какую тайну выдала Карина Цуркан?
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение