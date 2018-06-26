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Назван способ продлить жизнь и избежать инвалидности
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Назван способ продлить жизнь и избежать инвалидности 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Группа испанских ученых из Политехнического университета Валенсии и Университета Страны Басков разработала программу упражнений, которая учитывает индивидуальные физические особенности каждого человека. Исследователи полагают, что она поможет улучшить качество жизни пожилых людей и способствовать долголетию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!. Статья с подробным описанием программы опубликована в журнале BMC Geriatrics.
По оценкам специалистов, из-за ожидаемого роста продолжительности жизни к 2050 году доля населения Земли, достигшая пожилого возраста, составит 22 процента. Однако среди этих людей риск развития инвалидности останется высоким из-за возрастной дегенерации мышц и ухудшения когнитивных способностей. В то же время, результаты некоторых исследований показали, что физическая активность может значительно улучшить качество жизни.
Новая программа предусматривает постепенное увеличение физических нагрузок, предназначенных для развития силы, выносливости и чувства равновесия по мере того, как человеческий организм к ним адаптируется. Для оценки ее эффективности ученые пригласили 112 добровольцев старше 70 лет из центров по уходу за пожилыми людьми. Критерий отбора испытуемых включал в себя способность стоять продолжительное время и ходить без посторонней помощи.
Участников случайным образом разделили на две группы, одна из которых была опытной, и испытуемые в ней выполняли физические упражнения по 45 минут два раза в неделю, увеличивая частоту занятий до 20 минут в день. Общая продолжительность эксперимента составила шесть месяцев. Другая группа была контрольной, и людей в ней выполняли обычную для них деятельность.
Ученые выявили связь между увеличением силы в конечностях и улучшением когнитивных способностей. В первой группе наблюдалось значительное повышение таких показателей, как сила, скорость ходьбы и чувство равновесия. Также на несколько пунктов улучшились результаты SPPB-теста (англ. Short Physical Performance Battery) для диагностики саркопении — возрастной дегенерации скелетной мускулатуры, при которой снижается двигательная функция и увеличивается риск падений и переломов, приводящих к инвалидизации и смерти. В контрольной группе показатели тестов на равновесие и силу ухудшились.
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