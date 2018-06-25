Уголовную ответственность за репосты могут отменить

В ГД внесли проект об отмене уголовной ответственности за репосты

Алексей Журавлев и Депутаты Госдумы Сергей Шаргунов внесли в Госдуму законопроект, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Настоящий проект федерального закона входит в один пакет с проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации" и дополняет Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях новым составом административного правонарушения, предусматривающим ответственность за пропаганду ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в связи с исключением данного состава из Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке проекта.

Как отмечают авторы инициативы, целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети Интернет".

Вместе с этим парламентарии предлагают за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, ввести штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.