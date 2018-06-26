Москалькова дала обещание морякам «Норда»

Москалькова пообещала морякам судна «Норд» сделать все для их скорейшего освобождения

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник встретилась с задержанными на Украине моряками российского судна "Норд", которые удерживаются на территории страны. После задержания в марте в Азовском море судна "Норд" украинской Госпогранслужбой им не разрешают покинуть территорию страны по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму . Как передает корреспондент ТАСС с места события, встреча прошла в посольстве РФ на Украине.

Москалькова выслушала рассказ моряков об их нахождении на Украине после задержания 25 марта в Азовском море и пообещала сделать все возможное, чтобы они как можно скорее оказались дома.

"Я сделаю все от меня зависящее. Мы сейчас составим коллективное обращение в Погранслужбу Украины, чтобы получить ответ, почему вам не возвращают паспорта", — сказала омбудсмен.

Она также пообещала обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу моряков "Норда". "Нельзя оставлять так это дело. Вы пострадали не только морально, но и материально. У каждого из вас семьи, дети", — сказала Москалькова.

Как сообщили моряки, власти Украины отказываются отдавать им документы. "Пошел четвертый месяц, как мы оказались в "подвешенном" состоянии, — рассказали они. — Нас и не задержали, и не отпускают домой. У нас изъяли российские паспорта и не возвращают, хотя суд принял решение вернуть, иными словами, власти не могут доказать, что мы граждане Украины и не хотят признавать российские паспорта".

По их словам, украинские власти пытаются заставить моряков признать украинское гражданство. "Но мы граждане России, у нас российские паспорта. Суд тоже стал на нашу сторону, потребовав от обвинения доказать наше украинское гражданство", — продолжили рыбаки.

Они уточнили, что сейчас на Украине их восемь человек. На территории посольства — семь, а капитан Владимир Горбенко сейчас находится в Мелитополе.

"Над ним просто издеваются, его практически ежедневно вызывают на допросы в Херсон. Открыли два уголовных дела", — сообщили моряки.

Во время встречи адвокат моряков Дмитрий Щербина сообщил Москальковой, что, по его достоверной информации, украинские власти намерены задержать рыбаков при попытке отправиться домой.

"Информация точная. Моряки сразу же будут задержаны по другому надуманному делу", — подчеркнул защитник.

Он даже не исключает, что рыбаков могут обвинить в госизмене.

Задержание "Норда"

Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства", а позже обвинили также в незаконной ловле рыбы. Он был арестован и отпущен под залог с обязательством являться в суд по первому требованию. Остальным морякам был назначен административный штраф.