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Семью пострадавшей в Сирии украинки привезли в РФ
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Семья обратившейся к Путину за помощью Баракат прибыла в Петербург из Сирии 

РИА Новости 29 июня 2018
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Супруг и трое детей уроженки Украины Ирины Баракат, обратившейся за помощью к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, доставлены в Петербург из Сирии.
Самолет Ту-134 Минобороны РФ с семьей Баракат на борту приземлился на аэродроме Западного Военного округа в Санкт-Петербурге утром 29 июня.
Ранее сообщалось, что уроженка Украины Баракат, которая пострадала при обстреле в сирийском городе Алеппо и позднее обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, получила российское гражданство и будет проходить реабилитацию в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им Г. А. Альбрехта в Санкт-Петербурге.
Баракат обратилась к президенту РФ в ходе прямой линии из Военно-медицинской академии (ВМА). Она рассказала, что родилась в Одессе, после чего, выйдя замуж за гражданина Сирии, переехала на его родину. Во время боевых действий в Алеппо Ирина работала переводчиком.
Она была ранена в 2016 году, закрывая своих детей от взрыва снаряда. В итоге она лишилась ноги и кисти руки. Женщину доставили в ВМА на лечение российские военные. Ирина сообщила, что получить бесплатно протезы, являясь гражданкой Украины, не может. Кроме того, без российского гражданства она не может пригласить из Сирии семью. Ирина попросила оказать содействие в получении российского гражданства и воссоединении с семьей.
Дети и муж Ирины Баракат в Алеппо перед поездкой в Россию. 28 июня 2018
В понедельник стало известно, что президент России подписал указ о принятии в гражданство РФ Баракат, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Во вторник стало известно, что она получила паспорт РФ.
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