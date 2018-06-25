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Познер объяснил агрессию в российском обществе
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Владимир Познер объяснил агрессивность российского общества советским прошлым 

Говорит Москва 1 час назад
Тележурналист заявил радиостанции «Говорит Москва», что это свойственно любой стране мира в переходный период.
«Многие не понимают, куда страна идёт. Общество разделено в своих взглядах: как надо идти дальше. У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране и он трудный в России. И в таких моментах возникает и агрессия, и даже жестокость. И я в этом смысле разделяю точку зрения Улицкой».
При этом он не согласился с заявлением писательницы о развитии России «поперёк цивилизационному процессу».
«Как раз нет: она идёт по пути цивилизационного процесса после долгого пребывания в абсолютно не цивилизационном состоянии. Я имею в виду советское состояние. Страна вырывается из этого состояния».
Ранее Людмила Улицкая в интервью украинскому ТВ рассказала об агрессии жителей России. По её мнению, необходимо повышать уровень образования и культуры. Процесс развития России писательница назвала «архаическим движением, которое идёт поперёк цивилизационному процессу».
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