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Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян
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Улицкая рассказала об отсталости россиян 

Рамблер 1 час назад
Писательница Людмила Улицкая в программе «Гордон» на 112.ua заявила, что Россия отстает от Европы «лет на 150 лет, а может больше».
По ее словам, эта «разница догоняния» ощущается, когда люди путешествуют по разным странам.
Улицкая отметила, что и в России, и на Украине живут «высокоразвитые люди», которые знают языки и являются европейцами «по своему сознанию». В то же время в обеих странах есть люди, «движимые архаичными мотивами».
По мнению писательницы, с проблемами «догоняния» можно справиться с помощью культуры и образования. При этом она отметила, что в России сейчас падает образовательный уровень.
Улицкая сказала, что Россия «движется в обратном направлении», но колебательный процесс остается — «то ближе к Европе, то дальше от нее».
Ранее в интервью «Московскому комсомольцу» Улицкая заявила, что история России «и самый характер народа не склонны к демократической форме правления». По ее мнению, гражданское сознание в стране только зарождается. Писательница подчеркивала, что Россия — ее страна, откуда она уедет, только «если вышлют».
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