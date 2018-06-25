Чем кормили в самолетах полвека назад

Футболки, спортивные штаны, шорты, толстовки и худи с капюшоном — привычный аутфит современного путешественника. Раньше все было по-другому: пассажиры надевали в самолет самые роскошные наряды. Мужчины надевали костюмы-тройки, а женщины — высокие каблуки, красивые платья и украшения: перелет приравнивался к празднику

12/12 Футболки, спортивные штаны, шорты, толстовки и худи с капюшоном — привычный аутфит современного путешественника. Раньше все было по-другому: пассажиры надевали в самолет самые роскошные наряды. Мужчины надевали костюмы-тройки, а женщины — высокие каблуки, красивые платья и украшения: перелет приравнивался к празднику

Места на борту было гораздо больше, так как, согласно прежним стандартам, расстояние между креслами составляло 86 сантиметров. Пассажиры могли поиграть на столике в карты, шахматы, разложить газетку и спокойно вытянуть ноги. В современных же самолетах придется согнуть коленки и потесниться, ведь по нынешним нормам дистанция между креслами должна быть не более 78 сантиметров

10/12 Места на борту было гораздо больше, так как, согласно прежним стандартам, расстояние между креслами составляло 86 сантиметров. Пассажиры могли поиграть на столике в карты, шахматы, разложить газетку и спокойно вытянуть ноги. В современных же самолетах придется согнуть коленки и потесниться, ведь по нынешним нормам дистанция между креслами должна быть не более 78 сантиметров

В 1960-х годах появился экономкласс, но на качество обслуживания это не повлияло: в типичный обед входили креветки, копченый лосось и вино на выбор

9/12 В 1960-х годах появился экономкласс, но на качество обслуживания это не повлияло: в типичный обед входили креветки, копченый лосось и вино на выбор

Единственным минусом в то время была высокая цена и низкий уровень безопасности. Самолеты гораздо чаще попадали в турбулентность, а в салонах были острые углы, и хрустальные бокалы постоянно разбивались

8/12 Единственным минусом в то время была высокая цена и низкий уровень безопасности. Самолеты гораздо чаще попадали в турбулентность, а в салонах были острые углы, и хрустальные бокалы постоянно разбивались

Авиалайнеры напоминали шикарные рестораны, где бортпроводники в белых костюмах с черными галстуками преподносили путешественникам изысканные блюда. Стюардесс принимали на работу, строго оценивая их внешний вид. Они всегда выглядели безупречно и были похожи на кинозвезд. Авиакомпании даже учитывали их вес и семейное положение: пассажиров могли обслуживать только одинокие девушки

7/12 Авиалайнеры напоминали шикарные рестораны, где бортпроводники в белых костюмах с черными галстуками преподносили путешественникам изысканные блюда. Стюардесс принимали на работу, строго оценивая их внешний вид. Они всегда выглядели безупречно и были похожи на кинозвезд. Авиакомпании даже учитывали их вес и семейное положение: пассажиров могли обслуживать только одинокие девушки

Характерной особенностью полетов того времени был не только люксовый сервис, но и запах табака. Дело в том, что на борту разрешалось курить, и, несмотря на разделение салона на курящую и некурящую зоны, путешественники часто жаловались на задымление и сильнейший запах, который держался весь перелет

6/12 Характерной особенностью полетов того времени был не только люксовый сервис, но и запах табака. Дело в том, что на борту разрешалось курить, и, несмотря на разделение салона на курящую и некурящую зоны, путешественники часто жаловались на задымление и сильнейший запах, который держался весь перелет

В 1950-х вы бы не увидели тесного прохода, по которому бортпроводник везет на тележке дешевый сок и контейнеры с полуфабрикатами. Тогда шеф-повар выкатывал на огромном подносе тарелку с лобстерами, морепродуктами и говяжьей вырезкой, а в качестве закуски пассажирам предлагались свежие фрукты и ягоды

5/12 В 1950-х вы бы не увидели тесного прохода, по которому бортпроводник везет на тележке дешевый сок и контейнеры с полуфабрикатами. Тогда шеф-повар выкатывал на огромном подносе тарелку с лобстерами, морепродуктами и говяжьей вырезкой, а в качестве закуски пассажирам предлагались свежие фрукты и ягоды

«На борту был хрусталь, фарфор и серебро. Пассажирам подавалось крепленое вино "Мадера" и кофе, а также коктейли и ланч из нескольких блюд», — рассказала стюардесса Барбара Халберт, которая работала в British Overseas Airways Corporation, предшественнице British Airways

4/12 «На борту был хрусталь, фарфор и серебро. Пассажирам подавалось крепленое вино "Мадера" и кофе, а также коктейли и ланч из нескольких блюд», — рассказала стюардесса Барбара Халберт, которая работала в British Overseas Airways Corporation, предшественнице British Airways

Обычным делом для пилота было выйти к путешественникам, чтобы поболтать с ними и пошутить. Так в те годы работал пиар: командир воздушного судна лично убеждал людей, что они в безопасности и полет проходит нормально. В целом атмосфера была очень непринужденной: взрослые разгуливали по салону, выпивали, курили и играли с детьми

3/12 Обычным делом для пилота было выйти к путешественникам, чтобы поболтать с ними и пошутить. Так в те годы работал пиар: командир воздушного судна лично убеждал людей, что они в безопасности и полет проходит нормально. В целом атмосфера была очень непринужденной: взрослые разгуливали по салону, выпивали, курили и играли с детьми

После полудня пассажирам подавали чай со всевозможными сладостями, от булочек до джемов. В конце перелета — шампанское и канапе. По словам стюардесс, людям не нужны были фильмы и музыка — они были слишком заняты едой

2/12 После полудня пассажирам подавали чай со всевозможными сладостями, от булочек до джемов. В конце перелета — шампанское и канапе. По словам стюардесс, людям не нужны были фильмы и музыка — они были слишком заняты едой

Время, когда коммерческие перелеты только начали осуществляться, считается золотым веком авиации: гламурные стюардессы, энергичные и вежливые пассажиры, отсутствие авиадебоширов и первоклассное обслуживание. На фото: новый сервис в 1950-х — завтрак в постель на борту

1/12 Время, когда коммерческие перелеты только начали осуществляться, считается золотым веком авиации: гламурные стюардессы, энергичные и вежливые пассажиры, отсутствие авиадебоширов и первоклассное обслуживание. На фото: новый сервис в 1950-х — завтрак в постель на борту

Еда на рейсах современных авиалиний больше походит на пожеванные полуфабрикаты: склеенный рис, заветренные овощи. «Лента.ру» вспомнила времена, когда полеты в экономклассе были комфортнее, чем в бизнес-классе в наши дни.

Еда на рейсах современных авиалиний больше походит на пожеванные полуфабрикаты: склеенный рис, заветренные овощи, безвкусный десерт и кислое вино. А еще полвека назад пассажирам предлагали лобстеров и устрицы. «Лента.ру» вспомнила времена, когда полеты в экономклассе были комфортнее, чем в бизнес-классе в наши дни.

Время, когда коммерческие перелеты только начали осуществляться, считается золотым веком авиации: гламурные стюардессы, энергичные и вежливые пассажиры, отсутствие авиадебоширов и первоклассное обслуживание. В 1950-х путешественники даже и подумать не могли об эконом— или бизнес-классе. Тогда существовал только один класс на всех — роскошный. На ночных рейсах пассажиру могли выделить персональную кровать и подать завтрак в постель. А некоторые салоны украшались картинами.

После полудня пассажирам подавали чай со всевозможными сладостями, от булочек до джемов. В конце перелета — шампанское и канапе. По словам стюардесс, людям не нужны были фильмы и музыка — они были слишком заняты едой.

Обычным делом для пилота было выйти к путешественникам, чтобы поболтать с ними и пошутить. Так в те годы работал пиар: командир воздушного судна лично убеждал людей, что они в безопасности и полет проходит нормально. В целом атмосфера была очень непринужденной: взрослые разгуливали по салону, выпивали, курили и играли с детьми.

«На борту был хрусталь, фарфор и серебро. Пассажирам подавалось крепленое вино "Мадера" и кофе, а также коктейли и ланч из нескольких блюд», — рассказала стюардесса Барбара Халберт, которая работала в British Overseas Airways Corporation, предшественнице British Airways.

В 1950-х вы бы не увидели тесного прохода, по которому бортпроводник везет на тележке дешевый сок и контейнеры с полуфабрикатами. Тогда шеф-повар выкатывал на огромном подносе тарелку с лобстерами, морепродуктами и говяжьей вырезкой, а в качестве закуски пассажирам предлагались свежие фрукты и ягоды.

Характерной особенностью полетов того времени был не только люксовый сервис, но и запах табака. Дело в том, что на борту разрешалось курить, и, несмотря на разделение салона на курящую и некурящую зоны, путешественники часто жаловались на задымление и сильнейший запах, который держался весь перелет.

Авиалайнеры напоминали шикарные рестораны, где бортпроводники в белых костюмах с черными галстуками преподносили путешественникам изысканные блюда. Стюардесс принимали на работу, строго оценивая их внешний вид. Они всегда выглядели безупречно и были похожи на кинозвезд. Авиакомпании даже учитывали их вес и семейное положение: пассажиров могли обслуживать только одинокие девушки.

Единственным минусом в то время была высокая цена и низкий уровень безопасности. Самолеты гораздо чаще попадали в турбулентность, а в салонах были острые углы, и хрустальные бокалы постоянно разбивались.

В 1960-х годах появился экономкласс, но на качество обслуживания это не повлияло: в типичный обед входили креветки, копченый лосось и вино на выбор.

Места на борту было гораздо больше, так как, согласно прежним стандартам, расстояние между креслами составляло 86 сантиметров. Пассажиры могли поиграть на столике в карты, шахматы, разложить газетку и спокойно вытянуть ноги. В современных же самолетах придется согнуть коленки и потесниться, ведь по нынешним нормам дистанция между креслами должна быть не более 78 сантиметров.

Обед путешественникам прямо в небе готовил настоящий шеф-повар, а вино подавал сомелье.

Футболки, спортивные штаны, шорты, толстовки и худи с капюшоном — привычный аутфит современного путешественника. Раньше все было по-другому: пассажиры надевали в самолет самые роскошные наряды. Мужчины надевали костюмы-тройки, а женщины — высокие каблуки, красивые платья и украшения: перелет приравнивался к празднику.