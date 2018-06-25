Секс-бомба для террористов

Кимберли благодарна полиции, что они вовремя обнаружили ее общение с террористом. «Я не заслуживаю сочувствия и не ищу его. Но вы должны помнить, что боевики активно ищут в соцсетях уязвимых людей», — говорит она

8/8 Кимберли благодарна полиции, что они вовремя обнаружили ее общение с террористом. «Я не заслуживаю сочувствия и не ищу его. Но вы должны помнить, что боевики активно ищут в соцсетях уязвимых людей», — говорит она

После ареста Кимберли узнала, что ее «возлюбленный» Надид Хуссейн ухаживал минимум за десятью девушками. В начале июня одна из них, 18-летняя Сафаа Булар, была признана виновной в подготовке теракта в Лондоне. Несостоявшийся жених погиб в Сирии в феврале

7/8 После ареста Кимберли узнала, что ее «возлюбленный» Надид Хуссейн ухаживал минимум за десятью девушками. В начале июня одна из них, 18-летняя Сафаа Булар, была признана виновной в подготовке теракта в Лондоне. Несостоявшийся жених погиб в Сирии в феврале

Джихадист уговаривал Кимберли приехать в Сирию и стать его женой, предлагал ей провести теракт и просил размещать в Сети от своего имени ролики и изображения с террористическими призывами

6/8 Джихадист уговаривал Кимберли приехать в Сирию и стать его женой, предлагал ей провести теракт и просил размещать в Сети от своего имени ролики и изображения с террористическими призывами

Позже в своих соцсетях девушка сделала несколько записей о сирийских детях, умирающих из-за войны, и тяжелой судьбе беженцев. После этого к ней в друзья и начали добавляться сирийцы

4/8 Позже в своих соцсетях девушка сделала несколько записей о сирийских детях, умирающих из-за войны, и тяжелой судьбе беженцев. После этого к ней в друзья и начали добавляться сирийцы

29-летняя гламурная фотомодель Кимберли Майнерс начала увлекаться общением в соцсетях, когда почувствовала себя одиноко в реальной жизни. В 24 года обручилась с миллионером, от которого была беременна. Но Кимберли потеряла ребенка, а жених бросил ее

3/8 29-летняя гламурная фотомодель Кимберли Майнерс начала увлекаться общением в соцсетях, когда почувствовала себя одиноко в реальной жизни. В 24 года обручилась с миллионером, от которого была беременна. Но Кимберли потеряла ребенка, а жених бросил ее

Полиция арестовала Кимберли два года назад после найденной переписки с инструкциями по изготовлению бомб. Девушке грозило 10 лет лишения свободы, но ее оправдали

2/8 Полиция арестовала Кимберли два года назад после найденной переписки с инструкциями по изготовлению бомб. Девушке грозило 10 лет лишения свободы, но ее оправдали

29-летняя Кимберли Майнерс из Лондона едва не попала в тюрьму из-за боевиков террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России

1/8 29-летняя Кимберли Майнерс из Лондона едва не попала в тюрьму из-за боевиков террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России

29-летняя фотомодель Кимберли Майнерс из Лондона, завела онлайн-роман с рекрутером боевиков Навидом Хуссейном и чуть не стала очередной «белой вдовой».

Полиция арестовала Кимберли два года назад после найденной переписки с инструкциями по изготовлению бомб. Девушке грозило 10 лет лишения свободы, но ее оправдали.

29-летняя гламурная фотомодель Кимберли Майнерс начала увлекаться общением в соцсетях, когда почувствовала себя одиноко в реальной жизни. В 24 года обручилась с миллионером, от которого была беременна. Но Кимберли потеряла ребенка, а жених бросил ее.

Позже в своих соцсетях девушка сделала несколько записей о сирийских детях, умирающих из-за войны, и тяжелой судьбе беженцев. После этого к ней в друзья и начали добавляться сирийцы. Одним из них оказался Навид (Абу Усама аль-Британи).

«Сейчас это звучит неловко, но тогда мне понравилось. Мне было так одиноко. В переписке я чувствовала, что, наконец, кому-то нужна. Я жаждала внимания, уважения и дружбы», — призналась Кимберли.

Джихадист уговаривал Кимберли приехать в Сирию и стать его женой, предлагал ей провести теракт и просил размещать в Сети от своего имени ролики и изображения с террористическими призывами.

После ареста Кимберли узнала, что ее «возлюбленный» Надид Хуссейн ухаживал минимум за десятью девушками. В начале июня одна из них, 18-летняя Сафаа Булар, была признана виновной в подготовке теракта в Лондоне. Несостоявшийся жених погиб в Сирии в феврале.

Вскоре девушку выпустили под залог.

Кимберли благодарна полиции, что они вовремя обнаружили ее общение с террористом. «Я не заслуживаю сочувствия и не ищу его. Но вы должны помнить, что боевики активно ищут в соцсетях уязвимых людей», — говорит она.

Боевики «Исламского государства» ведут активную вербовку девушек в Сети. В опасной зоне — одинокие пользовательницы от 18 до 35 лет, которые по тем или иным причинам интересуются религией или находятся в подавленном состоянии. Недавно иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 российских девушек за участие в ИГИЛ (запрещена в РФ.