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Секс-бомба для террористов
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Секс-бомба для террористов 

Рамблер 2 часа назад
29-летняя фотомодель Кимберли Майнерс из Лондона, завела онлайн-роман с рекрутером боевиков Навидом Хуссейном и чуть не стала очередной «белой вдовой».
1/8  29-летняя Кимберли Майнерс из Лондона едва не попала в тюрьму из-за боевиков террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России
Фото:
2/8  Полиция арестовала Кимберли два года назад после найденной переписки с инструкциями по изготовлению бомб. Девушке грозило 10 лет лишения свободы, но ее оправдали
Фото:
3/8  29-летняя гламурная фотомодель Кимберли Майнерс начала увлекаться общением в соцсетях, когда почувствовала себя одиноко в реальной жизни. В 24 года обручилась с миллионером, от которого была беременна. Но Кимберли потеряла ребенка, а жених бросил ее
Фото:
4/8  Позже в своих соцсетях девушка сделала несколько записей о сирийских детях, умирающих из-за войны, и тяжелой судьбе беженцев. После этого к ней в друзья и начали добавляться сирийцы
Фото:
5/8  Одним из них оказался Навид (Абу Усама аль-Британи)
Фото:
6/8  Джихадист уговаривал Кимберли приехать в Сирию и стать его женой, предлагал ей провести теракт и просил размещать в Сети от своего имени ролики и изображения с террористическими призывами
Фото:
7/8  После ареста Кимберли узнала, что ее «возлюбленный» Надид Хуссейн ухаживал минимум за десятью девушками. В начале июня одна из них, 18-летняя Сафаа Булар, была признана виновной в подготовке теракта в Лондоне. Несостоявшийся жених погиб в Сирии в феврале
Фото:
8/8  Кимберли благодарна полиции, что они вовремя обнаружили ее общение с террористом. «Я не заслуживаю сочувствия и не ищу его. Но вы должны помнить, что боевики активно ищут в соцсетях уязвимых людей», — говорит она
Фото:
29-летняя Кимберли Майнерс (Kimberley Miners) из Лондона чуть не попала в тюрьму из-за боевиков террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России.
Полиция арестовала Кимберли два года назад после найденной переписки с инструкциями по изготовлению бомб. Девушке грозило 10 лет лишения свободы, но ее оправдали.
29-летняя гламурная фотомодель Кимберли Майнерс начала увлекаться общением в соцсетях, когда почувствовала себя одиноко в реальной жизни. В 24 года обручилась с миллионером, от которого была беременна. Но Кимберли потеряла ребенка, а жених бросил ее.
Позже в своих соцсетях девушка сделала несколько записей о сирийских детях, умирающих из-за войны, и тяжелой судьбе беженцев. После этого к ней в друзья и начали добавляться сирийцы. Одним из них оказался Навид (Абу Усама аль-Британи).
«Сейчас это звучит неловко, но тогда мне понравилось. Мне было так одиноко. В переписке я чувствовала, что, наконец, кому-то нужна. Я жаждала внимания, уважения и дружбы», — призналась Кимберли.
Джихадист уговаривал Кимберли приехать в Сирию и стать его женой, предлагал ей провести теракт и просил размещать в Сети от своего имени ролики и изображения с террористическими призывами.
После ареста Кимберли узнала, что ее «возлюбленный» Надид Хуссейн ухаживал минимум за десятью девушками. В начале июня одна из них, 18-летняя Сафаа Булар, была признана виновной в подготовке теракта в Лондоне. Несостоявшийся жених погиб в Сирии в феврале.
Вскоре девушку выпустили под залог.
Кимберли благодарна полиции, что они вовремя обнаружили ее общение с террористом. «Я не заслуживаю сочувствия и не ищу его. Но вы должны помнить, что боевики активно ищут в соцсетях уязвимых людей», — говорит она.
Боевики «Исламского государства» ведут активную вербовку девушек в Сети. В опасной зоне — одинокие пользовательницы от 18 до 35 лет, которые по тем или иным причинам интересуются религией или находятся в подавленном состоянии. Недавно иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 российских девушек за участие в ИГИЛ (запрещена в РФ.
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