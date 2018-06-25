Пока вы спали: Русских футболистов «оправдали» за допинг

Обиду Салаха на Кадырова опровергли

«Ничего подобного», — подчеркнул Усама Исмаил.

По его словам, ничего подобного Салах не сообщал руководству египетской делегации и ни с кем не обсуждал эту тему, а журналистам стоит черпать информацию о футболисте лишь из его официального Twitter.

Яровая посоветовала Грибаускайте «подключить мозг»

Президенту Литвы следует «подключить мозг» к своему политическому мышлению. Такой совет Дале Грибаускайте на своем официальном сайте дала депутат Госдумы Ирина Яровая . По мнению парламентария, литовский лидер, предупреждая о «вторжении» России , «разыгрывает фальшивую игру», в которой не было бы необходимости, подключи она к своему мышлению и поведению совесть и мозг.

Британские геи отлично провели время в Волгограде

Активисты британского ЛГБТ-движения фанатов Pride in Football «отлично» провели время в Волгограде. Об этом каналу Sky Sports заявила его лидер. По словам Ди Каннингем, принимающие чемпионат мира по футболу 2018 года города России — красивые и фантастические, погода и еда — великолепные, а россияне — по-настоящему гостеприимные.

«Это было отличное, полностью оправдавшее себя решение приехать в Россию», — подчеркнула она.

Русских футболистов «оправдали» за допинг

Российские футболисты не принимали допинг перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. В ФИФА напомнили британскому журналисту Нику Харрису, обвинившему россиян в применении запрещенных веществ, о расследовании, которое организация провела совместно со Всемирным антидопинговым агентством накануне старта мундиаля, не найдя каких-либо нарушений.

Эрдоган переизбрался президентом