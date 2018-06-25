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Минтруд объяснил повышение пенсионного возраста для женщин
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Минтруд объяснил повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Повышение пенсионного возраста для женщин на восемь лет связано с тем, что они живут дольше, чем мужчины. Об этом министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал в интервью «Известиям».
По его словам, перед правительством стоит задача сблизить возрасты выхода на пенсию для мужчин и женщин, как это делается во многих странах.
«С другой стороны, женщины несут гораздо большую семейную, домашнюю нагрузку. У нас есть определенные взгляды на этот вопрос, российские традиции, поэтому определенный разрыв должен сохраняться», — пояснил он.
Глава Минтруда добавил, что в России разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин несколько выше, чем в развитых странах.
14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.
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