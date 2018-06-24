Москву ждут жара и гроза

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В Москве в воскресенье ожидается до +27°С 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Москве в воскресенье, 24 июня, ожидается до +27°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.
Днем облачно с пояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/c; при грозе порывы, 13-18 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что синоптики продлили "желтый" уровень опасности в Москве.
Как отмечалось, Гидрометцентр обновил данные по прогнозу погоды для Москвы и Подмосковья, где сохранил "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром и грозами.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
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