Москву ждут жара и гроза

В Москве в воскресенье ожидается до +27°С

Москве в воскресенье, 24 июня, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.

Днем облачно с пояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/c; при грозе порывы, 13-18 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики продлили "желтый" уровень опасности в Москве.

Как отмечалось, Гидрометцентр обновил данные по прогнозу погоды для Москвы и Подмосковья , где сохранил "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром и грозами.